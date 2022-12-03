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WSJ: ковальчук убеждал путина, что Запад слаб и пора продемонстрировать военную мощь россии, вторгнувшись в Украину

WSJ: ковальчук убеждал путина, что Запад слаб и пора продемонстрировать военную мощь россии, вторгнувшись в Украину

Киев • УНН

 • 4632006 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Одним из самых влиятельных сторонников решения владимира путина о вторжении в Украину стал 71-летний миллиардер юрий ковальчук, который развивал мнение о том, что война может показать Западу силу россии.

Об этом пишет газета Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Бизнесмен часто встречался с русским диктатором перед началом войны, а также разговаривал по телефону или видеосвязи. Заявляя об это, газета ссылается на вторую семью ковальчука, а также на бывшего сотрудника российской разведки.

Сам ковальчук, санкции против которого ввели еще 2014 года, не только бизнесмен, а и один из крупнейших медиамагнатов — телеканалы, газеты, соцсети, придерживающиеся линии кремля. В мере того, как развивается война в Украине, его медиа становятся все более ценными в арсенале кремля, считает газета.

Телеканалы ковальчука (в том числе “Первый”) представляли спокойную картину призыва мобилизованных, а также рассказывали об украинской “грязной бомбе” и предусматривали развал США, говорится в публикации. С помощью ковальчука путин укрепляет контроль над интернетом в соцсети “ВКонтакте”, которая запрещена в Украине.

Авторы делают выводы, что ковальчука больше мотивирует именно патриотическая идеология, а не атрибуты богатства, об этом говорят люди, которые его знают. Он имеет большое влияние на политику и сотрудников кремля, а также помогает владеть акциями для семьи друзей президента.

Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, он был готов сидеть на карантине, чтобы встречаться с путиным. По словам двух собеседников газеты, они оба иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю россии.

Украинские Национальные Новости

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