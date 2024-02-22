Вже тринадцятий ворожий "Муром-М" знищили бійці "Сталевого кордону": відео
Київ • УНН
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили 13-й російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" у Харківській області.
На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили вже 13-тий в цьому році російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Про це у четвер повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
"Сталевий кордон" продовжує знищувати ворожі "Муром-М". Цьогоріч це вже 13-й вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону
За його словами, прикордонники "Сталевого кордону" ліквідували "Муром-М" прицільним влучанням FPV-дрона.
"Сталевий кордон" показав, як горить російський бліндаж та автомобіль після влучання FPV-дронів04.02.24, 12:10 • 34590 переглядiв