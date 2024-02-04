"Сталевий кордон" показав, як горить російський бліндаж та автомобіль після влучання FPV-дронів

Бійці "Сталевого кордону" показали як знищили з допомогою FPV-дронів бліндаж та автівку росіян. Точні влучання по ворожим об’єктам показала пресслужба ДПСУ, передає УНН.

FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників. – написали ДПСУ під відео.

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Раніше УНН писав, що бійців "Сталевого кордону" на Харківщині відвідав міністр МВС Ігор Клименко. Він особисто пересвідчився у матеріально-технічному забезпеченні воїнів, та нагородив захисників прикордоння за вірну службу.