"Сталевий кордон" показав, як горить російський бліндаж та автомобіль після влучання FPV-дронів
Київ • УНН
Прикордонники Сталевої прикордонної наступальної бригади за допомогою безпілотників знищили російський бліндаж та автомобіль, про що свідчить відео, оприлюднене Державною прикордонною службою.
Бійці "Сталевого кордону" показали як знищили з допомогою FPV-дронів бліндаж та автівку росіян. Точні влучання по ворожим об’єктам показала пресслужба ДПСУ, передає УНН.
FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників.
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Раніше УНН писав, що бійців "Сталевого кордону" на Харківщині відвідав міністр МВС Ігор Клименко. Він особисто пересвідчився у матеріально-технічному забезпеченні воїнів, та нагородив захисників прикордоння за вірну службу.