"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов

Бойцы "Стальной границы" показали как уничтожили с помощью FPV-дронов блиндаж и машину россиян. Точные попадания по вражеским объектам показала пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков. - написали ГПСУ под видео.

"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

Дополнительно

Ранее УНН писал, что бойцов "Стальной границы" на Харьковщине посетил министр МВД Игорь Клименко. Он лично убедился в материально-техническом обеспечении воинов, и наградил защитников приграничья за верную службу.