Уже тринадцатый вражеский "Муром-М" уничтожили бойцы "Стального кордона": видео

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  103477 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  161733 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  196669 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  183077 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  207440 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  220435 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  192401 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  208285 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  393371 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" уничтожили 13-й российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в Харьковской области.

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.

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Дания соглашается предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.

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На следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер.

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Доехать до Кишинева можно будет за 4 часа, а пройти КПП - за 40 минут: на следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер

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Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев