Вже третій комітет рекомендував ВР відправити на доопрацювання Програму дільності уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"Члени Комітету на засіданні 6 травня, яке відбулося у режимі відеоконференції, розглянули проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України №3330 та за результатами обговорення одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді відправити його на доопрацювання", - йдеться повідомленні.
Зазначається, що у висновках розглядалися тільки питання, що стосувалися соціальної політики.
"Та програма, яка подана, вона не відповідає навіть регламенту самого Кабінету Міністрів про складання Програми діяльності Кабінету Міністрів. І це стосується не тільки форми", - зазначила голова комітету Галина Третьякова.
Як повідомляв УНН, парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, як повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, Верховна Рада України, швидше за все, відправить на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів, а після доопрацювання вже її ухвалить.