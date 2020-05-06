Уже третий комитет рекомендовал ВР отправить на доработку Программу дильности правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отправить на доработку Программу деятельности правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Члены Комитета на заседании 6 мая, которое состоялось в режиме видеоконференции, рассмотрели проект постановления о программе деятельности Кабинета Министров Украины №3330 и по результатам обсуждения единогласно приняли решение рекомендовать Верховной Раде отправить его на доработку", - говорится сообщении.
Отмечается, что в выводах рассматривались только вопросы, касающиеся социальной политики.
"Та программа, которая представлена, она не соответствует даже регламенту самого Кабинета Министров о сложении Программы деятельности Кабинета Министров. И это касается не только формы", - отметила глава комитета Галина Третьякова.
Как сообщал УНН, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу Программу деятельности Кабинета Министров Украины.
Напомним, как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, скорее всего, отправит на доработку Программу деятельности Кабинета министров, а после доработки уже ее примет.