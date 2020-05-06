Рада може відправити на доопрацювання програму діяльності уряду - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Верховна Рада України, швидше за все, відправить на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів, а після доопрацювання вже її ухвалить. Про це заявив на брифінгу під стінами ВР голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Кожне міністерство має нормальну суттєву програму змін, але чомусь, коли це об’єднали, інтегрували в один документ, вона постраждала (Програма діяльності уряду - ред.). Тому ми, швидше за все, відправимо на доопрацювання, вони доопрацюють, вони вже почали фактично доопрацьовувати. І найшвидшим шляхом вона потрапить знов до парламенту, і ми її приймемо”, - сказав Арахамія.
Нагадаємо, що вже два комітети ВР рекомендували парламентарям відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду.