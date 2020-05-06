Рада може відправити на доопрацювання програму діяльності уряду - Арахамія

“Кожне міністерство має нормальну суттєву програму змін, але чомусь, коли це об’єднали, інтегрували в один документ, вона постраждала (Програма діяльності уряду - ред.). Тому ми, швидше за все, відправимо на доопрацювання, вони доопрацюють, вони вже почали фактично доопрацьовувати. І найшвидшим шляхом вона потрапить знов до парламенту, і ми її приймемо”, - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що вже два комітети ВР рекомендували парламентарям відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду.