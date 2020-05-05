Ще один комітет ВР відправив на доопрацювання Програму діяльності уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“Члени комітету на засіданні 5 травня розглянули проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України... За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді направити проект Постанови № 3330 на доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених членами комітету під час обговорення”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.