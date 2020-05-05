Ще один комітет ВР відправив на доопрацювання Програму діяльності уряду

“Члени комітету на засіданні 5 травня розглянули проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України... За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді направити проект Постанови № 3330 на доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених членами комітету під час обговорення”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.