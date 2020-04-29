Раді рекомендували направити на доопрацювання Програму діяльності уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності Уряду”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету, на якому був присутній міністр фінансів України Сергій Марченко.
“Він акцентував увагу на питаннях, що стосуються податкової політики, митної, фінансової та банківської сфер. Міністр розповів про заходи, спрямовані на надання кредитної підтримки малому і середньому бізнесу, реформування адміністрування податків”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу нардепи зазначили, що представлена доповідь суттєво відрізняється від офіційно затвердженої Програми діяльності уряду і містить більше конкретних позицій.
“Комітет за результатами обговорення 13-ма голосами „за“ прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, з’явився текст програми діяльності Кабінету міністрів України, яка передбачає подолання ризиків для життя і здоров’я українців.