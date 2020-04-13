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Оприлюднено текст програми діяльності нового уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. З’явився текст програми діяльності Кабінету міністрів України, яка передбачає подолання ризиків для життя і здоров’я українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

“Світ змінюється. Країни стоять на порозі глобальних перетворень. Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призвело до пандемії та змінило порядок денний. Ефективна відповідь на ці виклики дасть Україні новий поштовх до сталого розвитку… Наша програма – реалістична, а підходи – відповідальні. Перший напрямок роботи – це подолання ризиків для життя і здоров’я наших громадян. Другий – відновлення економічного зростання”, - йдеться у вступі до програми.

Відтак зазначається, що уряд має забезпечити:

- матеріальний добробут та благополуччя українців через побудову ефективної економічної системи країни;

- розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців;

- дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;

- захист територіальної цілісності та суверенітету України та безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України.

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