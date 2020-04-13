Обнародован текст программы деятельности нового правительства

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36654 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53251 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55090 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77340 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73263 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101020 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105316 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130203 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 105545 просмотра
Актуальное
Обнародован текст программы деятельности нового правительства

Обнародован текст программы деятельности нового правительства

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Появился текст программы деятельности Кабинета министров Украины, которая предусматривает преодоление рисков для жизни и здоровья украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Мир меняется. Страны стоят на пороге глобальных преобразований. Распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, привело к пандемии и изменило повестку дня. Эффективный ответ на эти вызовы даст Украине новый толчок к устойчивому развитию... Наша программа - реалистичная, а подходы - ответственные. Первое направление работы - это преодоление рисков для жизни и здоровья наших граждан. Второе - восстановление экономического роста", - говорится во вступлении к программе.

Поэтому отмечается, что правительство должно обеспечить:

- материальное благосостояние и благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;

- развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей;

- соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

- защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины.

Украинские Национальные Новости

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