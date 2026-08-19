Вивіз двох важкопоранених бійців із зони ударів рф - командир штурмової роти Польський отримав звання Героя України
Київ • УНН
Владислав Польський на пікапі вивіз двох важкопоранених бійців із зони ударів російських дронів. Зеленський нагородив його орденом "Золота Зірка".
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" Владиславу Польському, який вивіз двох важкопоранених бійців із зони ураження. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів
За його словами, 15 відбулась безумовно героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів.
Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбувалась евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей
Доповнення
Указом №738/2026, Зеленський "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові" присвоїв молодшому лейтенанту Владиславу Польському звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".
15 серпня двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони "Молнія" - обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її. Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім.
Поки на командно-спостережному пункті гарячково шукали рішення, як витягнути людей з-під прицільного вогню, аеророзвідка зафіксувала на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Виявилося, що командир штурмової роти Владислав Польський, навіть не вдягнувши бронежилет, стрибнув за кермо й помчав на допомогу своїм людям. Ризикуючи кожною секундою життя, Владислав підскочив до підбитого робота, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття. Він урятував їхні життя
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами військових, рятувальників, правоохоронців, духовенство та інших українців, які зробили вагомий внесок у захист і розвиток держави.