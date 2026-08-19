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Вивіз двох важкопоранених бійців із зони ударів рф - командир штурмової роти Польський отримав звання Героя України

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

Владислав Польський на пікапі вивіз двох важкопоранених бійців із зони ударів російських дронів. Зеленський нагородив його орденом "Золота Зірка".

Вивіз двох важкопоранених бійців із зони ударів рф - командир штурмової роти Польський отримав звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" Владиславу Польському, який вивіз двох важкопоранених бійців із зони ураження. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава Польського за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів  

- сказав Зеленський.

За його словами, 15 відбулась безумовно героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів.

Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбувалась евакуація за допомогою НРК. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість. І приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей 

- додав Зеленський. 

Доповнення

Указом №738/2026, Зеленський "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові" присвоїв молодшому лейтенанту Владиславу Польському звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". 

15 серпня двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони "Молнія" - обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її. Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім.

Поки на командно-спостережному пункті гарячково шукали рішення, як витягнути людей з-під прицільного вогню, аеророзвідка зафіксувала на дорозі цивільний пікап, який на божевільній швидкості мчав прямо в зону ураження. Виявилося, що командир штурмової роти Владислав Польський, навіть не вдягнувши бронежилет, стрибнув за кермо й помчав на допомогу своїм людям. Ризикуючи кожною секундою життя, Владислав підскочив до підбитого робота, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття. Він урятував їхні життя 

- повідомили в Угрупованні об'єднаних сил. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами військових, рятувальників, правоохоронців, духовенство та інших українців, які зробили вагомий внесок у захист і розвиток держави.  

Павло Башинський

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