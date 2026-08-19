Вывоз двух тяжелораненых бойцов из зоны ударов РФ — командир штурмовой роты Польский получил звание Героя Украины
Киев • УНН
Владислав Польский на пикапе вывез двух тяжелораненых бойцов из зоны ударов российских дронов. Зеленский наградил его орденом "Золотая Звезда".
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" Владиславу Польскому, который вывез двух тяжелораненых бойцов из зоны поражения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Я подписал указ о награждении званием Героя Украины младшего лейтенанта Владислава Польского за быструю и храбрую реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов
По его словам, 15-го числа произошло безусловно героическое событие: Владислав на пикапе спас двух парней из зоны поражения российских дронов.
Наши воины выполняли боевое задание и были ранены. Проводилась эвакуация с помощью НРК. Россияне ударили по этому НРК. И чтобы не потерять жизни людей и не потерять время, Владислав решил действовать и на пикапе забрал парней. Выдающаяся история. Большая смелость. И пример поступка командира, достойный подражания. Нужно заботиться о людях
Дополнение
Указом №738/2026 Зеленский "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу" присвоил младшему лейтенанту Владиславу Польскому звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
15 августа двое штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" успешно выполнили задание и захватили вражеские позиции. Но на обратном пути парней атаковали вражеские дроны "Молния" — оба получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Для их эвакуации направили наземную роботизированную платформу. Однако вражеский дрон подбил и ее. Раненые бойцы оказались полностью беззащитными на открытой местности, как на ладони у вражеской аэроразведки. Следующий удар мог стать для них последним.
Пока на командно-наблюдательном пункте лихорадочно искали решение, как вытащить людей из-под прицельного огня, аэроразведка зафиксировала на дороге гражданский пикап, который на безумной скорости мчался прямо в зону поражения. Оказалось, что командир штурмовой роты Владислав Польский, даже не надев бронежилет, прыгнул за руль и помчался на помощь своим людям. Рискуя каждой секундой жизни, Владислав подскочил к подбитому роботу, самостоятельно перегрузил тяжелораненых бойцов в кузов пикапа и на высокой скорости вывез их под укрытие. Он спас им жизни
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины наградил государственными наградами военнослужащих, спасателей, правоохранителей, духовенство и других украинцев, которые внесли весомый вклад в защиту и развитие государства.