Вывоз двух тяжелораненых бойцов из зоны ударов РФ — командир штурмовой роты Польский получил звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" Владиславу Польскому, который вывез двух тяжелораненых бойцов из зоны поражения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Я подписал указ о награждении званием Героя Украины младшего лейтенанта Владислава Польского за быструю и храбрую реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов - сказал Зеленский.

По его словам, 15-го числа произошло безусловно героическое событие: Владислав на пикапе спас двух парней из зоны поражения российских дронов.

Наши воины выполняли боевое задание и были ранены. Проводилась эвакуация с помощью НРК. Россияне ударили по этому НРК. И чтобы не потерять жизни людей и не потерять время, Владислав решил действовать и на пикапе забрал парней. Выдающаяся история. Большая смелость. И пример поступка командира, достойный подражания. Нужно заботиться о людях - добавил Зеленский.

Дополнение

Указом №738/2026 Зеленский "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу" присвоил младшему лейтенанту Владиславу Польскому звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

15 августа двое штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" успешно выполнили задание и захватили вражеские позиции. Но на обратном пути парней атаковали вражеские дроны "Молния" — оба получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Для их эвакуации направили наземную роботизированную платформу. Однако вражеский дрон подбил и ее. Раненые бойцы оказались полностью беззащитными на открытой местности, как на ладони у вражеской аэроразведки. Следующий удар мог стать для них последним.

Пока на командно-наблюдательном пункте лихорадочно искали решение, как вытащить людей из-под прицельного огня, аэроразведка зафиксировала на дороге гражданский пикап, который на безумной скорости мчался прямо в зону поражения. Оказалось, что командир штурмовой роты Владислав Польский, даже не надев бронежилет, прыгнул за руль и помчался на помощь своим людям. Рискуя каждой секундой жизни, Владислав подскочил к подбитому роботу, самостоятельно перегрузил тяжелораненых бойцов в кузов пикапа и на высокой скорости вывез их под укрытие. Он спас им жизни - сообщили в Группировке объединенных сил.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины наградил государственными наградами военнослужащих, спасателей, правоохранителей, духовенство и других украинцев, которые внесли весомый вклад в защиту и развитие государства.