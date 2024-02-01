Виробництво нових боєприпасів буде швидше та більше – Міноборони
Київ • УНН
Український уряд схвалив постанову про прискорення та розширення вітчизняного виробництва боєприпасів для зміцнення обороноздатності країни та зменшення залежності від імпорту.
Уряд підтримав внесену Міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, що пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства оборони України, передає УНН.
Ми отримали результати експериментальної постанови щодо виробництва для безпілотних систем. І бачимо, що наш підхід дає результат. Збільшується кількість виробників і кількість продукції.
Деталі
В оборонному відомстві зазначили, що в липні 2023-го року схожу постанову вже ввели в дію. Тодішній документ стосувався боєприпасів для безпілотників та бойових частин безпілотних систем.
Вказаним же експериментом запровадилось нове, спрощене регулювання виробництва, що встановило чіткі критерії до виробників і їхніх потужностей, порядок розробки та виробництва. Все це дало можливість маштабувати виробництво відповідних засобів ураження та покращити стан постачання ЗСУ боєприпасами.
Усього за час реалізації експериментального порядку з’явилися і розпочали діяльність близько 20 нових виробників боєприпасів для безпілотних систем.
Саме тому ми запропонували подібні підходи використати, щоб збільшити кількість боєприпасів українського виробництва. Розвиток потужностей української військової промисловості – це те, що дасть нам безпеку і мир.
Міноборони відначили, що Україна вже має 21 допущений до експлуатації зразок боєприпасів, 8 зразків боєприпасів пройшли випробування і нині проходять процедуру допуску до експлуатації, ще 29 зразків боєприпасів проходять демонстраційні випробування.
Додатково
Раніше УНН повідомляв із посиланням на Прем’єр=міністра Дениса Шмигаля, що Кабмін затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українському оборонно-промислового комплексу. Документи стосуються виробництва дронів та боєприпасів до них, а також можливість закуповувати дрони через систему Prozorro