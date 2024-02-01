Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило постановление об ускорении и расширении отечественного производства боеприпасов для укрепления обороноспособности страны и уменьшения зависимости от импорта.
Правительство поддержало внесенное Министром обороны Рустемом Умеровым постановление, которое ускоряет запуск и развитие производств боеприпасов в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНН.
Мы получили результаты экспериментального постановления по производству для беспилотных систем. И видим, что наш подход дает результат. Увеличивается количество производителей и количество продукции.
Детали
В оборонном ведомстве отметили, что в июле 2023-го года похожее постановление уже ввели в действие. Тогдашний документ касался боеприпасов для беспилотников и боевых частей беспилотных систем.
Указанным же экспериментом ввелось новое, упрощенное регулирование производства, установившее четкие критерии к производителям и их мощностям, порядок разработки и производства. Все это дало возможность маштабировать производство соответствующих средств поражения и улучшить состояние снабжения ВСУ боеприпасами.
Всего за время реализации экспериментального порядка появились и начали деятельность около 20 новых производителей боеприпасов для беспилотных систем.
Именно поэтому мы предложили подобные подходы использовать, чтобы увеличить количество боеприпасов украинского производства. Развитие мощностей украинской военной промышленности - это то, что даст нам безопасность и мир.
Минобороны отметили, что Украина уже имеет 21 допущенный к эксплуатации образец боеприпасов, 8 образцов боеприпасов прошли испытания и сейчас проходят процедуру допуска к эксплуатации, еще 29 образцов боеприпасов проходят демонстрационные испытания.
Дополнительно
Ранее УНН сообщал со ссылкой на Премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Кабмин утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского оборонно-промышленного комплекса. Документы касаются производства дронов и боеприпасов к ним, а также возможность закупать дроны через систему Prozorro
Производство новых боеприпасов будет быстрее и больше - Минобороны
Украинское правительство одобрило постановление об ускорении и расширении отечественного производства боеприпасов для укрепления обороноспособности страны и уменьшения зависимости от импорта.
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