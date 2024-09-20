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Виробник соусів масштабував свій бізнес за підтримки "МХП-Громаді"

Київ • УНН

 • 21774 перегляди

Виробник соусів масштабував свій бізнес за підтримки "МХП-Громаді".

Благодійний фонд "МХП-Громаді" відкрив перший проєкт цьогорічного сезону конкурсу бізнес-ідей "Роби своє". Це проєкт "Your Jam" - майстерня соусів та джемів" від Ярослава та Світлани Стеценків з Сокирної на Черкащині.

У конкурсі вони виграли майже 100 тис. грн, за які придбали стелаж, індукційну плиту, дегідратори та інше обладнання. Воно знадобиться для розширення лінійки їхніх продуктів.

Нагадаємо, цьогоріч у конкурсі "Роби своє" від "МХП-Громаді" виграли 80 представників малого підприємництва, які планують започаткувати власну справу або масштабувати вже існуючу.   

За словами ідейного натхненника "Your Jam" - майстерня соусів та джемів" Ярослава Стеценка, вони з дружиною вирішили продовжувати бізнес в Україні попри війну. Вклали багато часу у навчання та самоосвіту і в результаті змогли налагодити бізнес-процеси та систему ціноутворення, налаштувати процеси заготівлі сировини (частину закуповують в місцевих фермерів), розробити лінійку продукції, що має попит, врахувавши сезонність, запустити продаж продукції через офлайн-магазини (в Черкасах та Чернігові) та в інтернеті (через інстаграм та Розетку). За три з половиною роки вже продали близько 6,5 тис. баночок готової продукції, за цей рік планують досягти позначки в 11,5 тис. баночок.

Ми плануємо розвиватися, масштабуватися і вийти в національний рітейл найближчим часом. За кілька років прагнемо повністю перейти на автоматизоване виробництво. Нині ж розробляємо стратегію диверсифікації ризиків, тобто експортну стратегію, і будемо тестувати  певні канали продажів для того, щоб, з одного боку, мати план "Б", а з іншого боку це також один із способів насичення бюджету країни

- розповідає Ярослав Стеценко. 

Як зауважив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк, такі приклади дрібного бізнесу, який не зупинила війна, мають не просто надихати, а змушувати впевнено йти вперед попри труднощі.

Малі підприємства, такі як "Your Jam" - майстерня соусів та джемів", демонструють надзвичайну силу духу та адаптивність, продовжуючи розвиватися навіть у таких складних умовах, як війна. Це не просто історії успіху – це приклади справжньої стійкості та рішучості, які мають надихати інших. Їхній розвиток показує, що навіть у найважчі часи можна створити середовище для процвітання бізнесу. Такі підприємства стають осередками економічної стабільності, надихаючи тих, хто релокувався чи тільки планує започаткувати власну справу. Це шлях, який варто наслідувати

- зазначає директор Олександр Пахолюк.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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