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Производитель соусов масштабировал свой бизнес при поддержке "МХП-Громаді"

Производитель соусов масштабировал свой бизнес при поддержке "МХП-Громаді"

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20 сентября 2024, 08:50  •  2745 просмотра

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Производитель соусов масштабировал свой бизнес при поддержке "МХП-Громаді".

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" открыл первый проект нынешнего сезона конкурса бизнес-идей "Роби своє". Это проект "Your Jam" - мастерская соусов и джемов" от Ярослава и Светланы Стеценко из Сокирной Черкасской области.

В конкурсе они выиграли почти 100 тыс. грн, за которые приобрели стеллаж, индукционную плиту, дегидраторы и другое оборудование. Оно понадобится для расширения линейки их продуктов.

Напомним, в этом году в конкурсе "Роби своє" от "МХП-Громаді" выиграли 80 представителей малого предпринимательства, которые планируют начать собственное дело или масштабировать уже существующее.   

По словам идейного вдохновителя "Your Jam" - мастерская соусов и джемов" Ярослава Стеценко, они с женой решили продолжать бизнес в Украине, несмотря на войну. Вложили много времени в обучение и самообразование и в результате смогли наладить бизнес-процессы и систему ценообразования, настроить процессы заготовки сырья (часть закупают у местных фермеров), разработать линейку продукции, которая пользуется спросом, учитывая сезонность, запустить продажу продукции через офлайн-магазины (в Черкассах и Чернигове) и в интернете (через инстаграм и Розетку). За три с половиной года уже продали около 6,5 тыс. баночек готовой продукции, за этот год планируют достичь отметки в 11,5 тыс. баночек.

Мы планируем развиваться, масштабироваться и выйти в национальный ритейл в ближайшее время. Через несколько лет стремимся полностью перейти на автоматизированное производство. Сейчас же разрабатываем стратегию диверсификации рисков, то есть экспортную стратегию, и будем тестировать определенные каналы продаж для того, чтобы, с одной стороны, иметь план "Б", а с другой стороны это также один из способов насыщения бюджета страны

- рассказывает Ярослав Стеценко. 

Как отметил директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, такие примеры мелкого бизнеса, который не остановила война, должны не просто вдохновлять, а заставлять уверенно идти вперед, несмотря на трудности.

Малые предприятия, такие как "Your Jam" - мастерская соусов и джемов", демонстрируют чрезвычайную силу духа и адаптивность, продолжая развиваться даже в таких сложных условиях, как война. Это не просто истории успеха - это примеры настоящей стойкости и решимости, которые должны вдохновлять других. Их развитие показывает, что даже в самые трудные времена можно создать среду для процветания бизнеса. Такие предприятия становятся очагами экономической стабильности, вдохновляя тех, кто релоцировался или только планирует начать собственное дело. Это путь, которому стоит следовать

- отмечает директор Александр Пахолюк.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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