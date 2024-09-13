Викрадачів метеликів на Шрі-Ланці оштрафували на 200 тисяч доларів
Київ • УНН
Двох італійців засудили за спробу вивезти сотні ендемічних комах з національного парку Яла на Шрі-Ланці. Їм виписали рекордний штраф у 60 млн рупій ($200 000) за злочини проти дикої природи.
Двоє італійців були оштрафовані на 60 мільйонів шрі-ланкійських рупій (200 000 доларів) за спробу контрабанди сотень ендемічних комах, включаючи 92 види метеликів, із сафарі-парку на Шрі-Ланці, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Єгері національного парку Яла заарештували Луїджі Феррарі, 68 років, та його 28-річного сина Маттіа 8 травня цього року після того, як у них було виявлено банки з комахами.
Чоловіки заманювали комах за допомогою атрактантів для тварин і планували використовувати воскові саші для їхньої хімічної консервації, як показують розслідування.
На початку вересня їх засудили за незаконне збирання, зберігання та транспортування комах та виписали найвищий штраф за злочини проти дикої природи в країні.
Чоловікам спочатку висунули 810 звинувачень, але пізніше їх скоротили до 304. Їм загрожує два роки в'язниці, якщо вони не заплатять штраф до 24 вересня.
Італійські ЗМІ повідомляють, що чоловіки на той час перебували у відпустці на Шрі-Ланці та їх утримували в країні після інциденту.
Доповнення
Національний парк Яла, розташований на південному сході країни, є одним із найпопулярніших парків дикої природи Шрі-Ланки, де мешкає велика кількість леопардів, слонів та буйволів, серед інших тварин.