Похитителей бабочек на Шри-Ланке оштрафовали на 200 тысяч долларов

Двое итальянцев были оштрафованы на 60 миллионов шри-ланкийских рупий (200 000 долларов) за попытку контрабанды сотен эндемичных насекомых, включая 92 вида бабочек, из сафари-парка на Шри-Ланке, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Егеря национального парка Яла арестовали Луиджи Феррари, 68 лет, и его 28-летнего сына Маттиа 8 мая этого года после того, как у них были обнаружены банки с насекомыми.

Мужчины заманивали насекомых с помощью аттрактантов для животных и планировали использовать восковые саше для их химической консервации, как показывают расследования.

В начале сентября их осудили за незаконный сбор, хранение и транспортировку насекомых и выписали самый высокий штраф за преступления против дикой природы в стране.

Мужчинам сначала выдвинули 810 обвинений, но позже их сократили до 304. Им грозит два года тюрьмы, если они не заплатят штраф до 24 сентября.

Итальянские СМИ сообщают, что мужчины в то время находились в отпуске на Шри-Ланке и их удерживали в стране после инцидента.

Дополнение

Национальный парк Яла, расположенный на юго-востоке страны, является одним из самых популярных парков дикой природы Шри-Ланки, где обитает большое количество леопардов, слонов и буйволов, среди других животных.