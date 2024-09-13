Похитителей бабочек на Шри-Ланке оштрафовали на 200 тысяч долларов
Киев • УНН
Двух итальянцев осудили за попытку вывезти сотни эндемичных насекомых из национального парка Яла на Шри-Ланке. Им выписали рекордный штраф в 60 млн рупий ($200 000) за преступления против дикой природы.
Двое итальянцев были оштрафованы на 60 миллионов шри-ланкийских рупий (200 000 долларов) за попытку контрабанды сотен эндемичных насекомых, включая 92 вида бабочек, из сафари-парка на Шри-Ланке, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Егеря национального парка Яла арестовали Луиджи Феррари, 68 лет, и его 28-летнего сына Маттиа 8 мая этого года после того, как у них были обнаружены банки с насекомыми.
Мужчины заманивали насекомых с помощью аттрактантов для животных и планировали использовать восковые саше для их химической консервации, как показывают расследования.
В начале сентября их осудили за незаконный сбор, хранение и транспортировку насекомых и выписали самый высокий штраф за преступления против дикой природы в стране.
Мужчинам сначала выдвинули 810 обвинений, но позже их сократили до 304. Им грозит два года тюрьмы, если они не заплатят штраф до 24 сентября.
Итальянские СМИ сообщают, что мужчины в то время находились в отпуске на Шри-Ланке и их удерживали в стране после инцидента.
Дополнение
Национальный парк Яла, расположенный на юго-востоке страны, является одним из самых популярных парков дикой природы Шри-Ланки, где обитает большое количество леопардов, слонов и буйволов, среди других животных.