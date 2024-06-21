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The Guardian

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Виконавцям замаху на казахського журналіста у Києві повідомили про підозри та оголосили в міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 11429 перегляди

Двом іноземцям у віці 33 і 36 років повідомили про підозру і оголосили в міжнародний розшук за замах на умисне вбивство казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня.

Виконавцям замаху на казахського журналіста у Києві повідомили про підозри та оголосили в міжнародний розшук

Двом іноземцям, причетним до замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова 18 червня, повідомили про підозру. Наразі вони  в міжнародному розшуку.  Про це у п'ятницю повідомила пресслужба поліції Києва, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, правоохоронцям вдалось встановити, що до скоєння нападу причетні двоє іноземців, 33 та 36 років.

Слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили про підозру за заочною процедурою фігурантам за ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України - в закінченому замаху на умисне вбивство,  вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук та наразі вживаються заходи з їх затримання. За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Доповнення 

Офіс Генпрокурора 20 червня опублікував повідомлення про підозру у замаху на казахстанського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова Алтаю Жаканбаєву (1988 року народження) та Мейраму Каратаєву (1991 року народження).

Нагадаємо

18 червня до столичної поліції надійшла інформація про те, що у Шевченківсьокому районі невідомий вистрелив у голову журналісту - громадянину Казахстану, коли той разом з дружиною перебував в автівці поруч з будинком, де він проживає. Внаслідок отриманого вогнепального поранення 55-річного Садикова у важкому стані лікарі госпіталізували до медичного закладу. Наразі він в реанімації. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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