Двум иностранцам, причастным к покушению на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова 18 июня, сообщили о подозрении. Сейчас они в международном розыске. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба полиции Киева, передает УНН.

Детали

Как сообщается, правоохранителям удалось установить, что к совершению нападения причастны двое иностранцев, 33 и 36 лет.

Следователи следственного управления полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили о подозрении по заочной процедуре фигурантам по ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины - в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые объявлены в международный розыск и сейчас принимаются меры по их задержанию. За совершение особо тяжкого преступления мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Дополнение

Офис Генпрокурора 20 июня опубликовал сообщение о подозрении в покушении на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения).

Напомним

18 июня в столичную полицию поступила информация о том, что в Шевченковском районе неизвестный выстрелил в голову журналисту - гражданину Казахстана, когда тот вместе с женой находился в машине рядом с домом, где он проживает. В результате полученного огнестрельного ранения 55-летнего Садыкова в тяжелом состоянии врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас он в реанимации.