В’їзди до Києва відкриті, на них встановлені блокпости - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В’їзди і виїзди до Києва відкриті, на них встановлені блокпости, де контролюють дотримання карантину. Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, передає УНН із посиланням на КМДА.
“Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва. В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації — ухвалюватимуть інші рішення”, — зазначив він.
Бондаренко додав, що термометрія на в’їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації — буде обов’язковою.
“Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для міста Києва, синхронізовані із рішеннями Кабінету міністрів України. Тобто: в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються”, — наголосив він.
Нагадаємо, у Києві підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19 уже у 74 осіб, за добу загальна кількість збільшилася на 19 людей.