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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94293 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104322 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103427 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111733 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104947 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Въезды в Киев открыты, на них установлены блокпосты - КГГА

Въезды в Киев открыты, на них установлены блокпосты - КГГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Въезды и выезды в Киев открыты, на них установлены блокпосты, где контролируют соблюдение карантина. Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев. Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - отметил он.

Бондаренко добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стоит. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19 уже у 74 человек, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек.

Украинские Национальные Новости

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