Въезды в Киев открыты, на них установлены блокпосты - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Въезды и выезды в Киев открыты, на них установлены блокпосты, где контролируют соблюдение карантина. Об этом сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев. Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - отметил он.
Бондаренко добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной.
"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стоит. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - подчеркнул он.
Напомним, в Киеве подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19 уже у 74 человек, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек.