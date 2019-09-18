ВВП за рік зріс на 4,6% - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі поточного року зріс у порівнянні з ІІ кварталом 2018 року на 4,6%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
Згідно з даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІI кварталі 2019 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,6%, а порівняно з ІI кварталом 2018 р. – на 4,6%.
При цьому в установі додали, що номінальний ВВП становив 927,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 22047 грн.
Нагадаємо, 2020 році прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3%.