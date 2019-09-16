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Бюджет-2020: уряд очікує прискорення зростання ВВП

Київ • УНН

 • 24167 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У 2020 році прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3%, про це УНН повідомляє з посиланням на проект держбюджету на наступний рік.

Проект бюджету, як йдеться у пояснювальній записці, заснований на першому сценарії, тобто на більш поміркованому варіанті розвитку економіки. Водночас, в уряді очікують, що наступного року продовжуватиметься тенденція останніх трьох років у напрямку зміщення факторів зростання на користь інвестиційної компоненти (питома вага ВНОК у структурі ВВП постійно зростатиме). На фоні цього відбуватиметься подальший перехід до експортування Україною товарів з більш високою доданою вартістю. Зростання споживання домогосподарств відбуватиметься за рахунок збільшення заробітної плати.

“Як результат, за варіантом 1 у 2020 році прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3% із одночасним уповільненням споживчої інфляції до 6% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року)”, — йдеться у пояснювальній записці.

За прогнозами номінальний ВВП становитиме у 2020 році 4551,7 млрд грн.

Також, Міністерство фінансів дало прогноз за яким 2019 рік Україна завершить зі зростанням ВВП на рівні 3%.

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін презентував проект бюджету на 2020 рік.

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