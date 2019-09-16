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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46813 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109436 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101331 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108555 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 118855 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147881 просмотра

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Бюджет-2020: правительство ожидает ускорения роста ВВП

Бюджет-2020: правительство ожидает ускорения роста ВВП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%, об этом УНН сообщает со ссылкой на проект госбюджета на следующий год.

Проект бюджета, как говорится в пояснительной записке, основан на первом сценарии, то есть на более умеренному варианте развития экономики. В то же время, в правительстве ожидают, что в следующем году будет продолжаться тенденция последних трех лет в направлении смещения факторов роста в пользу инвестиционной компоненты (удельный вес ВНОК в структуре ВВП будет постоянно расти). На фоне этого будет происходить дальнейший переход к экспорту Украиной товаров с более высокой добавленной стоимостью. Рост потребления домохозяйств будет происходить за счет увеличения заработной платы.

"Как результат, по варианту 1 в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в пояснительной записке.

По прогнозам номинальный ВВП составит в 2020 году 4551,7 млрд грн.

Также, Министерство финансов дало прогноз по которому 2019 год Украина завершит с ростом ВВП на уровне 3%.

Напомним, 15 сентября Кабмин презентовал проект бюджета на 2020 год.

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