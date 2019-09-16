Бюджет-2020: правительство ожидает ускорения роста ВВП

Проект бюджета, как говорится в пояснительной записке, основан на первом сценарии, то есть на более умеренному варианте развития экономики. В то же время, в правительстве ожидают, что в следующем году будет продолжаться тенденция последних трех лет в направлении смещения факторов роста в пользу инвестиционной компоненты (удельный вес ВНОК в структуре ВВП будет постоянно расти). На фоне этого будет происходить дальнейший переход к экспорту Украиной товаров с более высокой добавленной стоимостью. Рост потребления домохозяйств будет происходить за счет увеличения заработной платы.

"Как результат, по варианту 1 в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в пояснительной записке.

По прогнозам номинальный ВВП составит в 2020 году 4551,7 млрд грн.

Также, Министерство финансов дало прогноз по которому 2019 год Украина завершит с ростом ВВП на уровне 3%.

Напомним, 15 сентября Кабмин презентовал проект бюджета на 2020 год.