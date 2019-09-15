Проект Бюджету-2020 розрахували за курсом 28,2 грн за долар - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Проект Державного бюджету на 2020 рік розрахований за курсом 28,2 грн за долар. Про це на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
"В бюджеті курс не закладається ще. Курс долара вказаний в макропрогнозі. Макропрогноз затверджений в травні цього року. Він знаходиться на сайті публічно. В ньому середній курс долара 28,2. Це той курс, на якому поки що будується цей бюджет", - повідомила міністр.
Раніше Маркарова відзначила, що мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.