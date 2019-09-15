Проект Бюджета-2020 рассчитали по курсу 28,2 грн за доллар - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Проект Государственного бюджета на 2020 год рассчитан по курсу 28,2 грн за доллар. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
"В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указанный в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он находится на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сообщила министр.
Ранее Маркарова отметила, что минимальная заработная плата в 2020 году вырастет на 550 грн и составит 4723 грн.
Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.