Проект Бюджета-2020 рассчитали по курсу 28,2 грн за доллар - Маркарова

"В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указанный в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он находится на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сообщила министр.

Ранее Маркарова отметила, что минимальная заработная плата в 2020 году вырастет на 550 грн и составит 4723 грн.

Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.