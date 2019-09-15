У Бюджеті-2020 буде закладена мінімальна зарплата на рівні 4723 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей Бюджет, збільшується на 550 грн. І складатиме станом на 1 січня 2020 року 4 723 грн. Це відповідає показникам зростання. І ми вважаємо, що якесь більше збільшення цієї цифри не відповідало б росту продуктивності. А наша головна задача — економічне зростання, в тому числі через зростання продуктивності”, — сказала Маркарова.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.