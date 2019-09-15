В бюджете-2020 будет заложена минимальная зарплата на уровне 4723 грн

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн. И будет составлять, по состоянию на 1 января 2020 года, 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе из-за роста производительности", - сказала Маркарова.

Напомним, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.