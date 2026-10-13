Втрати росії в Україні за добу зросли на 1 390 військових
Київ • УНН
За 12 жовтня російська армія втратила 1 390 військових. Загальні втрати ворога від початку вторгнення сягнули близько 1 555 700 осіб.
Протягом доби 12 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 390 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 жовтня сягнули близько 1 555 700 осіб.
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З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів.
Перспектив для переговорного врегулювання війни рф проти України наразі немає - Рубіо08.10.26, 12:48 • 3428 переглядiв