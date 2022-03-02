Вторгнення РФ: Зеленський заявив, що за цей час Україна об’єднала Європу на новому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку російського вторгнення Україна об’єднала Європу на новому рівні, який вищий ніж міждержавний. На рівні звичайних людей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“За цей час ми об’єднали Євросоюз вже на новому рівні. Вищому, ніж формальний. Вищому, ніж міждержавний. На рівні звичайних людей. Мільйонів і мільйонів європейців. Від Атлантики до передмістя Харкова, де продовжуються жорстокі бої. Коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль. Нашого об’єднання. За шість днів війни — як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так”, — сказав Зеленський.
Деталі
Він нагадав, що Україна розпочала спеціальну прискорену процедуру приєднання до блоку.
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“Наші дипломати і наші друзі об’єднують світ заради України і миру ще більше. Нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадовців, проти самої держави та компаній. Ще раз: нейтральна Швейцарія! То чого тоді чекають деякі інші країни? До нашої антивоєнної коаліції приєднались вже й ті країни, на яких Москва ще тиждень тому розраховувала. Це надзвичайний результат. Зараз не можна залишатись нейтральними!” — наголосив Зеленський.
Президент запитав, а який підсумок для Росії?
“Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи”, — розповів Зеленський.
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