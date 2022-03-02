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Вторжение РФ: Зеленский заявил, что за это время Украина объединила Европу на новом уровне

Киев • УНН

 • 126577 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала российского вторжения Украина объединила Европу на новом уровне, который выше межгосударственного. На уровне обычных людей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

“За это время мы объединили Евросоюз уже на новом уровне. Высшем, чем формальный. Высшем, чем межгосударственный. На уровне обычных людей. Миллионов и миллионов европейцев. От Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются жестокие бои. Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Нашего объединения. За шесть дней войны - как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да”, — сказал Зеленский.

Детали

Он напомнил, что Украина начала специальную ускоренную процедуру присоединения к блоку.

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“Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! Так чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились уже и те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Сейчас нельзя оставаться нейтральными!" - подчеркнул Зеленский.

Президент спросил, а каков итог для России?

“Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет для них теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключают от глобальной системы”, — рассказал Зеленский.

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