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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Вторгнення РФ: з гарячих точок України потягом евакуювали вже понад 1 млн людей

Вторгнення РФ: з гарячих точок України потягом евакуювали вже понад 1 млн людей

Київ • УНН

 • 140240 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. За вісім днів з початку російської агресії проти України Укрзалізниця евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Деталі

Як зазначили, процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі. Для перевезення громадян залучили весь наявний рухомий склад залізниці.

Основні евакуаційні рейси вирушають з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України.

Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності - спочатку діти, жінки та літні люди, потім - інші пасажири. 

Укрзалізниця просить громадян зберігати спокій під час посадки та допомагати одне одному к разі необхідності.

Нагадаємо

Укрзалізниця надала Збройним силам України 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення загиблих російських окупантів.

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