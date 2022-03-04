Вторгнення РФ: з гарячих точок України потягом евакуювали вже понад 1 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За вісім днів з початку російської агресії проти України Укрзалізниця евакуювала понад 1 млн громадян з гарячих точок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
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Як зазначили, процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі. Для перевезення громадян залучили весь наявний рухомий склад залізниці.
Основні евакуаційні рейси вирушають з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на заході України.
Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності - спочатку діти, жінки та літні люди, потім - інші пасажири.
Укрзалізниця просить громадян зберігати спокій під час посадки та допомагати одне одному к разі необхідності.
Нагадаємо
Укрзалізниця надала Збройним силам України 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення загиблих російських окупантів.