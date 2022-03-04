Вторжение РФ: с горячих точек Украины поездом эвакуировали уже более 1 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За восемь дней с начала российской агрессии против Украины Укрзализныця эвакуировала более 1 млн граждан из горячих точек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.
Детали
Как отметили, процесс эвакуации не останавливается ни днем, ни ночью. Для перевозки граждан привлекли весь имеющийся подвижной состав железной дороги.
Основные эвакуационные рейсы отправляются из Харькова, Запорожья и Киева во Львов, Ужгород, Рахов и другие города на западе Украины.
Посадка в эвакуационные поезда бесплатная и осуществляется в порядке приоритетности - сначала дети, женщины и пожилые люди, затем - другие пассажиры.
Укрзализныця просит граждан сохранять спокойствие во время посадки и помогать друг другу в случае необходимости.
Напомним
Укрзализныця предоставила Вооруженным силам Украины 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших российских оккупантов.