Укрзалізниця виділила 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення "200-х" російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Укрзалізниця надала Збройним Силам України 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення загиблих російських окупантів. Вагони завантажуватимуться на п'яти станціях, повідомили у компанії, пише УНН.
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"Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. (...) Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться у повідомленні УЗ у Telegram.
Деталі
Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії.
Також Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.
"Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ", - вказали в УЗ.
Доповнення
Окупанти втратили 9 тисяч осіб від початку війни.