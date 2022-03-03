Укрзализныця выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза "200-х" российской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших российских оккупантов. Вагоны будут загружаться на пяти станциях, сообщили в компании, пишет УНН.
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"Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. (...) Сейчас вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной нагрузки", - говорится в сообщении УЗ в Telegram.
Детали
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии.
Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
"Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Украинские солдаты, которые погибли, эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ", - указали в УЗ.
Дополнение
Оккупанты потеряли 9 тысяч человек с начала войны.