Вторгнення РФ: у бою загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У повітряному бою із російськими окупантами загинув військовий льотчик-винищувач, депутат міської ради Миргорода на Полтавщині Олександр Оксанченко. Про це у Facebook повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує УНН.
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"Війна забрала одного з найкращих українських льотчиків-винищувачів у світі, жителя Полтавщини, полковника Олександра Оксанченка. У повітряному бою він відволік на себе ворожу авіацію", — ідеться у повідомленні.
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Олександр Оксанченко служив у 831 бригаді тактичної авіації Миргорода. Його вважають одним із найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.
На рахунку пілота – понад дві тисячі льотних годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.
Виступав на таких авіашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Під час Czech International Air Fest-2017 Оксанченко на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконав фігури вищого пілотажу.
Указом Президента України від 28 лютого №78 полковнику Олександру Оксанченку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".