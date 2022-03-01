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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вторгнення РФ: у бою загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі

Вторгнення РФ: у бою загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі

Київ • УНН

 • 745202 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У повітряному бою із російськими окупантами загинув військовий льотчик-винищувач, депутат міської ради Миргорода на Полтавщині Олександр Оксанченко. Про це у Facebook повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує УНН.

Цитата

"Війна забрала одного з найкращих українських льотчиків-винищувачів у світі, жителя Полтавщини, полковника Олександра Оксанченка. У повітряному бою він відволік на себе ворожу авіацію", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Олександр Оксанченко служив у 831 бригаді тактичної авіації Миргорода. Його вважають одним із найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків.

На рахунку пілота – понад дві тисячі льотних годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.

Виступав на таких авіашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Під час Czech International Air Fest-2017 Оксанченко на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконав фігури вищого пілотажу.

Указом Президента України від 28 лютого №78 полковнику Олександру Оксанченку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

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