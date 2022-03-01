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15 марта, 19:03 • 81421 просмотра

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Вторжение РФ: в бою погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире

Киев • УНН

 • 745199 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В воздушном бою с российскими оккупантами погиб военный летчик-истребитель, депутат городского совета Миргорода в Полтавской области Александр Оксанченко. Об этом в Facebook сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует УНН.

Цитата

"Война забрала одного из лучших украинских летчиков-истребителей в мире, жителя Полтавской области, полковника Александра Оксанченка. В воздушном бою он отвлек на себя вражескую авиацию", — говорится в сообщении.

Добавим

Александр Оксанченко служил в 831 бригаде тактической авиации Миргород. Его считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов.

На счету пилота - более двух тысяч летных часов, он безупречно выполнял сложнейшие элементы высочайшего пилотажа.

Выступал на таких авиашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Во время Czech International Air Fest-2017 Оксанченко на боевом самолете-истребителе Су-27 выполнил фигуры высшего пилотажа.

Указом Президента Украины от 28 февраля №78 полковнику Александру Оксанченко присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

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