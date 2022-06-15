Окупанти зруйнували чи пошкодили в Україні понад 380 пам’яток культури

Цитата

“На сьогоднішній день зафіксовано вже понад 380 випадків руйнувань або пошкоджень наших пам’яток архітектури, археології, релігії та історії”, – повідомила Бондар.

Деталі

Інформацію щодо пошкоджень опубліковано на ресурсі “Culture crimes”, на сайті Мінкульту. За словами заступниці міністра культури, ресурс допомагає зрозуміти ступінь зруйнованості та спланувати відбудову. Також ці дані використовуватимуть у міжнародних судах.

Доповнення

10 червня російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

Також рашисти хочуть відкрити 10 вересня маріупольський драматичний театр, який вони розбомбили.