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Оккупанты разрушили или повредили в Украине более 380 памятников культуры

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксировано уже более 380 разрушенных или поврежденных памятников культуры в результате полномасштабного вторжения российской федерации. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшний день зафиксировано уже более 380 случаев разрушений или повреждений наших памятников архитектуры, археологии, религии и истории”, – сообщила Бондарь.

Детали 

Информация о повреждениях опубликована на ресурсе “Culture crimes”, на сайте Минкульта. По словам замминистра культуры, ресурс помогает понять степень разрушенности и спланировать восстановление. Также эти данные будут использоваться в международных судах.

Дополнение

10 июня российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке.

Также рашисты хотят открыть 10 сентября мариупольский драматический театр, который они разбомбили.

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