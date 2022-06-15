Оккупанты разрушили или повредили в Украине более 380 памятников культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксировано уже более 380 разрушенных или поврежденных памятников культуры в результате полномасштабного вторжения российской федерации. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь, передает УНН.
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“На сегодняшний день зафиксировано уже более 380 случаев разрушений или повреждений наших памятников архитектуры, археологии, религии и истории”, – сообщила Бондарь.
Детали
Информация о повреждениях опубликована на ресурсе “Culture crimes”, на сайте Минкульта. По словам замминистра культуры, ресурс помогает понять степень разрушенности и спланировать восстановление. Также эти данные будут использоваться в международных судах.
Дополнение
10 июня российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке.
Также рашисты хотят открыть 10 сентября мариупольский драматический театр, который они разбомбили.