Окупанти хочуть знову відкрити Драмтеатр у Маріуполі 10 вересня

Цитата

"Завдання – відкритися до 10 вересня", - сказав він.

Нагадаємо

Театр використовувався як притулок для жінок, дітей та людей похилого віку. Він зазнав бомбардування 16 березня. Українські офіційні заявили, що щонайменше 300 людей, які переховувалися у будівлі, загинули.

Розслідування видання АР, підтверджує загибель близько 600 осіб, що є найбільшою нині кількістю вбитих людей рашистами.

У травні стало відомо, що росією ведуться великі розкопки розбомбленого драмтеатру.