Окупанти хочуть знову відкрити Драмтеатр у Маріуполі 10 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Розбомблений Маріупольський Драматичний театр російські окупанти хочуть відкрити 10 вересня. Про це заявив якийсь Ілля Солонін, який називає себе тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора драматичного театру, якого цитують кремлівські ЗМІ, пише УНН.
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"Завдання – відкритися до 10 вересня", - сказав він.
Нагадаємо
Театр використовувався як притулок для жінок, дітей та людей похилого віку. Він зазнав бомбардування 16 березня. Українські офіційні заявили, що щонайменше 300 людей, які переховувалися у будівлі, загинули.
Розслідування видання АР, підтверджує загибель близько 600 осіб, що є найбільшою нині кількістю вбитих людей рашистами.
У травні стало відомо, що росією ведуться великі розкопки розбомбленого драмтеатру.