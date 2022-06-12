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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты хотят вновь открыть Драмтеатр в Мариуполе 10 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Разбомбленный Мариупольский Драматический театр российские оккупанты хотят открыть 10 сентября. Об этом заявил некий Илья Солонин, называющий себя врио гендиректора драматического театра, которого цитируют кремлевские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Задача - открыться к 10 сентября", - сказал он.

Напомним

Театр использовался как приют для женщин, детей и пожилых людей. Он подвергся бомбардировке 16 марта. Украинские официальные заявили, что по меньшей мере 300 человек, скрывавшихся в здании, погибли.

Расследование издания АР, подтверждает гибель около 600 человек, что является самым большим на сегодняшний день количеством убитых людей рашистами.

В мае стало известно, что россией ведутся большие раскопки разбомбленного драмтеатра.

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