Під час знищення окупантами Льодового палацу у Сєвєродонецьку ніхто не постраждав - ОВА

Цитата

“Вчора ми мали велике потрясіння — руйнування історії Сєвєродонецька — Льодового палацу. Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав. Зараз ми маємо думати про людей, про збереження їхнього життя. Будинок можна побудувати, а повернути втрачених людей...”, — зазначив він.

Нагадаємо

З Лисичанська евакуювали 14 дорослих та три дитини, з них одне немовля.