Під час знищення окупантами Льодового палацу у Сєвєродонецьку ніхто не постраждав - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Людей в будівлі не було. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“Вчора ми мали велике потрясіння — руйнування історії Сєвєродонецька — Льодового палацу. Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав. Зараз ми маємо думати про людей, про збереження їхнього життя. Будинок можна побудувати, а повернути втрачених людей...”, — зазначив він.
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