З Лисичанська евакуювали 14 дорослих та три дитини

Цитата

“Група волонтерів разом з поліцейськими змогли забрати з постійно обстрілюваного Лисичанська — 17 людей, з них троє — дітки. Цю ніч вони вже переночували в спокої. Вони прокинулися і сказали один одному: „Добрий ранок!“. А якщо б вони залишилися під ворожим вогнем у Лисичанську — такі ранки довелося б вимолювати в бомбосховищах міста. Обирайте життя! Не тримайтеся за споруди, тримайтеся за майбутнє, в якому ми живі та повертаємо життя нашим містам, нашій Луганщині! Тримаємося і обов‘язково Переможемо!”, — написав Гайдай.

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