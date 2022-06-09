Російські окупанти знищили Льодовий палац, один з символів Сєвєродонецька
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку, який є одним із символів міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
Цитата
“Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста”, — написав він.
Гайдай наголосив, що російські окупанти закидали Льодовий палац снарядами.
“Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні — майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька... Вщент... Не пробачимо, виродки!”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо
За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників.