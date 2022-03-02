Вторгнення РФ: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію в різних регіонах України

КИЇВ. 2 березня. УНН. На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.