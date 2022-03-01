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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25475 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгенння Росії: в Офісі президента назвали три найбільш гарячі точки в Україні

Вторгенння Росії: в Офісі президента назвали три найбільш гарячі точки в Україні

Київ • УНН

 • 301483 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Зараз найбільш три гарячі точки - це північно-західні околиці Києва, Харків і Херсон. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів радник глави ОП Олексій Арестович, передає УНН

Цитата

"Зараз три найбільш гарячі точки... Це північно-західні околиці Києва. Там на відстані 20-30 км в районі Макарова, на Житомирській трасі скупчення військ противника, по яких ми працюємо артилерією. Щоб їм неповадно було скупчуватися.

Друга точка гаряча - це Харків і там ідуть бої. Працює авіація противника. Наша армія дає відсіч – захисники Харькова. Не було гарячих повідомлень з боку Маріуполя і Херсон вуличні бої", - повідомив Арестович.

Він також додав, що це три точки, де зосереджені зусилля "наші і супротивника".

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Нагадаємо

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, сумарні орієнтовні втрати ворога за п'ять діб загарбницької війни Російської Федерації в Україні в особовому складі - 5710 російських військових.

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