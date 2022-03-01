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15 марта, 19:03 • 81375 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120612 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95087 просмотра

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Вторжение России: в Офисе президента назвали три наиболее горячие точки в Украине

Киев • УНН

 • 301480 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сейчас три наиболее горячие точки - это северо-западные окраины Киева, Харьков и Херсон. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов советник главы ОП Алексей Арестович, передает УНН.

Цитата

"Сейчас три наиболее горячие точки. Это северо-западные окраины Киева. Там на расстоянии 20-30 км в районе Макарова, на Житомирской трассе скопление войск противника, по которым мы работаем артиллерией. Чтобы им неповадно было скапливаться.

Вторая точка горячая - это Харьков и там идут бои. Работает авиация противника. Наша армия дает отпор - защитники Харькова. Не было горячих сообщений со стороны Мариуполя и Херсон уличные бои", - сообщил Арестович.

Он также добавил, что это три точки, где сосредоточены усилия наши и противника".

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Напомним

Как сообщили в Генштабе ВСУ, ориентировочные суммарные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине в личном составе - 5710 российских военных.

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